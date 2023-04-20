Херсонщина: за минулу добу ворог обстріляв місто 5 разів, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. За минулу добу ворог обстріляв Херсон 5 разів, відомо про поранених. Про це пише УНН з посиланням на голову Херсонської ОДА Олександра Прокудіна.
Цитата
"За минулу добу противник здійснив 60 обстрілів, випустивши 298 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Як зазначається, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю підприємства критичної інфраструктури та територію автопідприємства в Херсоні. Також, пошкоджень зазнала амбулаторія у Бериславській міській територіальній громаді.
Повідомляється, що через російську агресію 6 людей дістали поранення.
Прокудін додав, що з деокупованої території області було евакуйовано 87 особи.
Нагадаємо
У ОВА показали наслідки завданого рашистами удару по автобусному парку у Херсоні.