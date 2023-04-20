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Херсонщина: за минулу добу ворог обстріляв місто 5 разів, є поранені

Київ • УНН

 • 560498 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. За минулу добу ворог обстріляв Херсон 5 разів, відомо про поранених. Про це пише УНН з посиланням на голову Херсонської ОДА Олександра Прокудіна.

Цитата

"За минулу добу противник здійснив 60 обстрілів, випустивши 298 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів", - йдеться в повідомленні. 

Деталі

Як зазначається, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю підприємства критичної інфраструктури та територію автопідприємства в Херсоні. Також, пошкоджень зазнала амбулаторія у Бериславській міській територіальній громаді.

Повідомляється, що через російську агресію 6 людей дістали поранення.

Прокудін додав, що з деокупованої території області було евакуйовано 87 особи.

Нагадаємо

У ОВА показали наслідки завданого рашистами удару по автобусному парку у Херсоні.

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