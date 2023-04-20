Херсонщина: за минувшие сутки враг обстрелял город 5 раз, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. За минувшие сутки враг обстрелял Херсон 5 раз, известно о раненых. Об этом пишет УНН со ссылкой на председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина.
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"За минувшие сутки противник совершил 60 обстрелов, выпустив 298 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.
Город Херсон враг обстрелял 5 раз", - говорится в сообщении.
Детали
Как отмечается, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здание предприятия критической инфраструктуры и территорию автопредприятия в Херсоне. Также, повреждения получила амбулатория в Бериславской городской территориальной общине.
Сообщается, что из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.
Прокудин добавил, что с деоккупированной территории области было эвакуировано 87 человек.
Напомним
В ОВА показали последствия нанесённого рашистами удара по автобусному парку в Херсоне.