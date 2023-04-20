росіяни вбили ще одного жителя Херсонщини - ОВА

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Російські окупанти обстріляли село у Херсонській області, є жертва. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Цитата

"російська орда знову обстріляла село Кізомис. Вбили 59-річного чоловіка", - написав Прокудін.

Нагадаємо

За минулу добу ворог обстріляв Херсон 5 разів, відомо про поранених. По області ворог здійснив 60 обстрілів, випустивши 298 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

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