росіяни вбили ще одного жителя Херсонщини - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Російські окупанти обстріляли село у Херсонській області, є жертва. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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"російська орда знову обстріляла село Кізомис. Вбили 59-річного чоловіка", - написав Прокудін.
Нагадаємо
За минулу добу ворог обстріляв Херсон 5 разів, відомо про поранених. По області ворог здійснив 60 обстрілів, випустивши 298 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.