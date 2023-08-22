россияне убили еще одного жителя Донецкой области - ОВА

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"За 21 августа россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Подольском", - сообщил Кириленко в Telegram.

Детали

По данным главы ОВА, с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области убито 1663 человека, еще 4026 гражданских ранены.

На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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