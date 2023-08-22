росіяни вбили ще одного жителя Донеччини - ОВА

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"За 21 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Подільському", - повідомив Кириленко у Telegram.

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За даними голови ОВА, з початку повномасштабного вторгнення у Донецькій області вбито 1663 осіб, ще 4026 цивільних поранили.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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