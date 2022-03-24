Россияне убили еще двоих детей в Донецкой области: в Мариуполе погибла 11-летняя девочка, а в Ясной Поляне - 14-летний парень

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"Сегодня мы узнали, что россияне убили еще 2 детей в Донецкой области: в Мариуполе погибла 11 - летняя девочка, а в Ясной Поляне - 14-летний парень. Кроме того, стало известно о еще 1 погибшем и 5 раненых в Мариуполе. За 24 марта от российских обстрелов погибли 3 человека: в Нью-Йорке, Новоселовке и Новопокровском. Ранены-6 человек. Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получил 1 человек, раненный на Луганщине", - сообщил Кириленко.

Детали

По его словам, пока невозможно установить точное количество жертв россиян в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

Из прифронтовых городов в Донецкой области сегодня автобусами вывезли в безопасность 103 человека, в том числе 22 ребенка.