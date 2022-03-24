З прифронтових міст на Донеччині евакуювали понад 100 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. З прифронтових міст в Донецькій області сьогодні автобусами вивезли у безпеку 103 людини, у тому числі 22 дитини. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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"Продовжуємо евакуювати цивільних із прифронтових міст. Сьогодні автобусами вивезли у безпеку 103 людини, у тому числі 22 дитини: 31 людину з Вугледара (8 дітей), 18 людей з Очеретиного (2 дітей), 17 людей з Новогродівки (5 дітей) та 37 людей з Авдіївки (7 дітей)", - написав Кириленко.
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За його словами, щодня проводиться евакуація з області людей на пасажирських поїздах.
"За місяць широкомасштабного вторгнення на поїздах у центральні та західні регіони України виїхали 97 695 мешканців Донеччини", - зазначив Кириленко.
Доповнення
22 березня, російські окупанти в Донецькій області вбили щонайменше трьох цивільних, шестеро осіб зазнали поранень.