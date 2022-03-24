Из прифронтовых городов Донецкой области эвакуировали более 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Из прифронтовых городов в Донецкой области сегодня автобусами вывезли в безопасность 103 человека, в том числе 22 ребенка. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
Цитата
"Продолжаем эвакуировать гражданских из прифронтовых городов. Сегодня автобусами вывезли в безопасность 103 человека, в том числе 22 ребенка: 31 человека из Угледара (8 детей), 18 человек с Очеретиного (2 детей), 17 человек из Новогродовки (5 детей) и 37 человек из Авдеевки (7 детей)", - написал Кириленко.
Детали
По его словам, ежедневно проводится эвакуация из области людей на пассажирских поездах.
"За месяц широкомасштабного вторжения на поездах в центральные и западные регионы Украины выехали 97 695 жителей Донецкой области", - отметил Кириленко.
Дополнения
22 марта, российские оккупанты в Донецкой области убили по меньшей мере трех гражданских, шесть человек получили ранения.