За добу в Донецькій області окупанти вбили трьох цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. За минулу добу, 22 березня, російські окупанти в Донецькій області вбили щонайменше трьох цивільних, шестеро осіб зазнали поранень. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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Окупанти у Мангуші вбили дві людини, а в Новоселівці – одну. Серед загиблих є 14-річний хлопець.
Також відомо, що шестеро цивільних зазнали поранень. Крім того, у Бахмуті надали допомогу одній людині, яка була поранена в Луганській області.
За словами Кириленка, точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо. Втім, 22 березня вдалося уточнити інформацію щодо одного загиблого і двох поранених у Маріуполі.
Загалом, через російську агресію в Донецькій області загинуло 118 цивільних, а 483 – зазнало поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).
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