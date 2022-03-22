За сутки в Донецкой области оккупанты убили трех гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. За минувшие сутки, 22 марта, российские оккупанты в Донецкой области убили по меньшей мере трех гражданских, шесть человек получили ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
Детали
Оккупанты в Мангуше убили два человека, а в Новоселовке - одного. Среди погибших есть 14-летний парень.
Также известно, что шестеро гражданских получили ранения. Кроме того, в Бахмуте оказали помощь одному человеку, который был ранен в Луганской области.
По словам Кириленко, точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно. Впрочем, 22 марта удалось уточнить информацию об одном погибшем и двух раненых в Мариуполе.
В общем, из-за российской агрессии в Донецкой области погибло 118 гражданских, а 483-получили ранения (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).
Напомним
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