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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне сбросили авиабомбы на два села Харьковщины: есть раненый, повреждены здания учебных заведений

Киев • УНН

 • 155777 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. российские войска за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. В частности, сбросили авиационные бомбы на Куриловку и Кившаровку Купянского района. Из-за атак россиян за сутки в области ранения получили два человека. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

россияне сбросили авиабомбы на два села Харьковщины: есть раненый, повреждены здания учебных заведений

Детали

Как сообщается, по селам Куриловка и Ковшаровка Купянского района враг нанес удары управляемыми авиабомбами. В Куриловке повреждены частный дом, 2 многоквартирных дома, здание гражданского предприятия и объект инфраструктуры. Получила ранения 39-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Ковшаровке повреждены здания ПТУ и детсада. Никто не пострадал.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов пгт Двуречная Купянского района, получил ранение мужчина 81 года. Как сообщается, он был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Также за прошедшие сутки враг обстреливал Плетеневку и Зыбино Чугуевского района, Петропавловку, Кисловку, Двуречную Купянского района и другие населенные пункты.

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