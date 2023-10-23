россияне сбросили авиабомбы на два села Харьковщины: есть раненый, повреждены здания учебных заведений
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. российские войска за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. В частности, сбросили авиационные бомбы на Куриловку и Кившаровку Купянского района. Из-за атак россиян за сутки в области ранения получили два человека. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, по селам Куриловка и Ковшаровка Купянского района враг нанес удары управляемыми авиабомбами. В Куриловке повреждены частный дом, 2 многоквартирных дома, здание гражданского предприятия и объект инфраструктуры. Получила ранения 39-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В Ковшаровке повреждены здания ПТУ и детсада. Никто не пострадал.
Кроме того, в результате вражеских обстрелов пгт Двуречная Купянского района, получил ранение мужчина 81 года. Как сообщается, он был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Также за прошедшие сутки враг обстреливал Плетеневку и Зыбино Чугуевского района, Петропавловку, Кисловку, Двуречную Купянского района и другие населенные пункты.
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