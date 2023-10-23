росіяни скинули авіабомби на два села Харківщини: є поранена, пошкоджені будівлі навчальних закладів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. російські війська протягом минулої доби обстріляли населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області. Зокрема, скинули авіаційні бомби на Курилівку та Ківшарівку Куп'янського району. Через атаки росіян за добу в області поранення отримали двоє людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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Як повідомляється, по селах Курилівка та Ківшарівка Куп'янського району ворог завдав ударів керованими авіабомбами. У Курилівці пошкоджено приватний будинок, 2 багатоквартирні будинки, будівлю цивільного підприємства та об'єкт інфраструктури. Зазнала поранення 39-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.
У Ківшарівці пошкоджено будівлі ПТУ та дитсадка. Ніхто не постраждав.
Крім того, внаслідок ворожих обстрілів смт Дворічна Куп'янського району, зазнав поранення чоловік 81 року. Як повідомляється, він був госпіталізований в стані середньої тяжкості.
Також минулої доби ворог обстрілював Плетенівку та Зибіне Чугуївського району, Петропавлівку, Кислівку, Дворічну Куп'янського району та інші населені пункти.
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