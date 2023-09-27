россияне ранили еще одного жителя Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Российские войска за минувшие сутки ранили одного человека в Донецкой области, сообщили в среду в Донецкой ОГА, пишет УНН.
Детали
"За 25 сентября россияне ранили 1 жителя Донецкой области - в Орловке", - говорится в сообщении ОГА в Telegram.
С 24 февраля 2022 года россияне, как сообщается, убили 1722 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4173.
Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.
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