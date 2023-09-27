росіяни поранили ще одного жителя Донеччини

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"За 25 вересня росіяни поранили 1 жителя Донеччини - в Орлівці", - ідеться у повідомленні ОДА у Telegram.

З 24 лютого 2022 року росіяни, як повідомляється, вбили 1722 мирних жителів Донецької області, поранили ще 4173.

Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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