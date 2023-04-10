"россияне превратили Авдеевку в руины": Кириленко сообщил о новом вражеском авиаударе по городу

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"россияне превратили Авдеевку в сплошные руины. Сегодня город подвергся очередному авиаудару - уничтожена еще одна многоэтажка. К счастью, обошлось без жертв, поскольку все жители дома своевременно эвакуировались", - написал Кириленко.

Детали

По его словам, "всего в Авдеевке сейчас остается около 1800 человек". И, как отметил глава ОВА, "все они ежедневно рискуют собственной жизнью".

"Все гражданские должны покинуть прифронтовые населенные пункты - помощь с эвакуацией мы оказываем!" - подчеркнул Кириленко.

Напомним

Российские войска нанесли удар из "Смерчей" по Дружковке, две ракеты С-300 выпустили по Краматорску в Донецкой области.