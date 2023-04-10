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"росіяни перетворили Авдіївку на руїни": Кириленко повідомив про новий ворожий авіаудар по місту

"росіяни перетворили Авдіївку на руїни": Кириленко повідомив про новий ворожий авіаудар по місту

Київ • УНН

 • 528640 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Російські війська сьогодні завдали черговий авіаудар по Авдіївці у Донецькій області, знищено багатоповерхівку. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"росіяни перетворили Авдіївку на суцільні руїни. Сьогодні місто зазнало чергового авіаудару - знищено ще одну багатоповерхівку. На щастя, обійшлося без жертв, оскільки всі мешканці будинку своєчасно евакуювалися", - написав Кириленко.

Деталі

З його слів, "усього в Авдіївці зараз залишається близько 1800 людей". І, як наголосив голова ОВА, "усі вони щодня ризикують власним життям".

"Усі цивільні повинні покинути прифронтові населені пункти - допомогу з евакуацією ми надаємо!" - підкреслив Кириленко.

Нагадаємо

Російські війська завдали удар зі "Смерчів" по Дружківці, дві ракети С-300 випустили по Краматорську у Донецькій області.

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