"росіяни перетворили Авдіївку на руїни": Кириленко повідомив про новий ворожий авіаудар по місту
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Російські війська сьогодні завдали черговий авіаудар по Авдіївці у Донецькій області, знищено багатоповерхівку. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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"росіяни перетворили Авдіївку на суцільні руїни. Сьогодні місто зазнало чергового авіаудару - знищено ще одну багатоповерхівку. На щастя, обійшлося без жертв, оскільки всі мешканці будинку своєчасно евакуювалися", - написав Кириленко.
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З його слів, "усього в Авдіївці зараз залишається близько 1800 людей". І, як наголосив голова ОВА, "усі вони щодня ризикують власним життям".
"Усі цивільні повинні покинути прифронтові населені пункти - допомогу з евакуацією ми надаємо!" - підкреслив Кириленко.
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