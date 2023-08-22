россияне обстреляли Камышаны на Херсонщине: погибла пожилая женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. российские оккупанты во вторник обстреляли местных жителей поселка Камышаны Херсонской области. В результате обстрела погибла пожилая женщина. Об этом сообщил во вторник председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"российская армия ударила по Камышанам. Под обстрел попали местные жители, которые находились на улице. Травмы несовместимые с жизнью получила 71-летняя женщина",- написал Прокудин в Telegram.
Также по его словам, в больницу госпитализировали 55-летнего мужчину, ему оказывают медицинскую помощь.
Дополнение
Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область более 70 раз. Четыре человека ранены.