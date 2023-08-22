росіяни обстріляли Камишани на Херсонщині: загинула літня жінка

Цитата

"російська армія вдарила по Комишанах. Під обстріл потрапили місцеві жителі, які перебували на вулиці. Травми несумісні з життям отримала 71-річна жінка",- написав Прокудін у Telegram.

Також за його словами, до лікарні шпиталізували 55-річного чоловіка, йому надають медичну допомогу.

Доповнення

Російські окупанти за минулу добу обстріляли Херсонську область понад 70 разів. Чотирьох людей поранено.