росіяни обстріляли Камишани на Херсонщині: загинула літня жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. російські окупанти у вівторок обстріляли місцевих жителів селища Камишани Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинула літня жінка. Про це повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"російська армія вдарила по Комишанах. Під обстріл потрапили місцеві жителі, які перебували на вулиці. Травми несумісні з життям отримала 71-річна жінка",- написав Прокудін у Telegram.
Також за його словами, до лікарні шпиталізували 55-річного чоловіка, йому надають медичну допомогу.
Доповнення
Російські окупанти за минулу добу обстріляли Херсонську область понад 70 разів. Чотирьох людей поранено.