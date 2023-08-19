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россияне обстреляли Гуляйполе Запорожской области: погибла пожилая женщина, есть раненый

россияне обстреляли Гуляйполе Запорожской области: погибла пожилая женщина, есть раненый

Киев • УНН

 • 531109 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Армия рф в субботу обстреляла город Гуляйполе Запорожской области. В результате атаки погибла пожилая женщина, еще один пожилой мужчина получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Цитата

“ Запорожье. Враг в очередной раз обстрелял город Гуляйполе В результате происшествия погибла пожилая женщина и травмировался пожилой мужчина”, - говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что пострадавшего эвакуировали с места происшествия и доставили в лечебное учреждение.

В результате российских обстрелов разрушен жилой дом. В другом домовладении загорелось здание.

Чрезвычайники укротили пламя’.

Дополнение

российские войска за минувшие сутки нанесли по Запорожской области 83 удара, в том числе с дронов и авиации, Запорожье и Камышеваха подверглись четырем ракетным атакам.

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