росіяни обстріляли Гуляйполе Запорізької області: загинула літня жінка, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Армія рф у суботу обстріляла місто Гуляйполе Запорізької області. В результаті атаки загинула літня жінка, ще один літний чоловік отримав поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС України.
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“ Запоріжжя. Ворог вчергове обстріляв місто Гуляйполе У результаті події загинула літня жінка та травмувався літній чоловік”, - йдеться у повідомленні у Telegram.
Зазначається, що постраждалого евакуювали з місця події та доставили до лікувального закладу.
В результаті російських обстрілів зруйнований житловий будинок. В іншому домоволодінні загорілася будівля.
Надзвичайники приборкали полум’я.
Доповнення
російські війська за минулу добу завдали по Запорізькій області 83 удари, у тому числі з дронів та авіації, Запоріжжя і Комишуваха зазнали чотири ракетних атаки.