россияне обстреляли Днепропетровскую область: пострадал пожилой человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Армия рф в обед субботы открыла огонь по Никополю и Марганецкой общине Днепропетровской области. В результате обстрелов ранения получила пожилая женщина, есть разрушения. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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“Днем громко было в Никополе и Марганецкой громаде. Российская армия трижды била из тяжелой артиллерии.
Пострадала 82-летняя женщина. Ее состояние удовлетворительное”, - написал Лысак в Telegram.
По его словам, в результате атаки повреждены 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки и газопровод.
Дополнение
В субботу утром армия рф обстреляла Марганецкую громаду Никопольского района Днепропетровщины. Погибших и раненых нет. Данные о последствиях уточняются.