россияне обстреляли Днепропетровскую область: пострадал пожилой человек

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“Днем громко было в Никополе и Марганецкой громаде. Российская армия трижды била из тяжелой артиллерии.

Пострадала 82-летняя женщина. Ее состояние удовлетворительное”, - написал Лысак в Telegram.

По его словам, в результате атаки повреждены 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки и газопровод.

Дополнение

В субботу утром армия рф обстреляла Марганецкую громаду Никопольского района Днепропетровщины. Погибших и раненых нет. Данные о последствиях уточняются.