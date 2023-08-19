росіяни обстріляли Дніпропетровщину: постраждала літня людина
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Армія рф в обід суботи відкрила вогонь по Нікополю та Марганецькій громаді Дніпропетровської області. В результаті обстрілів поранення отримала літня жінка, є руйнування. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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“Вдень гучно було у Нікополі та Марганецькій громаді. Російська армія тричі била з важкої артилерії.
Постраждала 82-річна жінка. Її стан задовільний”, - написав Лисак у Telegram.
За його словами, внаслідок атаки пошкоджені 3 приватні будинки, 2 господарські споруди та газогін.
Доповнення
У суботу вранці армія рф обстріляла Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровщини. Загиблих і поранених немає. Дані про наслідки уточнюють.