россияне должны чувствовать, что такое удары по энергосистеме - Галущенко

Цитата

“А я бы хотел это проверить. Я бы хотел на это посмотреть на самом деле. Это сложно оценить, потому что нужно понимать масштаб повреждений. Но мне кажется, что они должны чувствовать, что такое удары по энергосистеме”, – ответил Галущенко на вопрос о прогнозах о прочности российской энергетической системы в случае, если их энергетические объекты будут поражены.

Дополнение

Энергетика Украины имеет несколько видов защиты от обстрелов россиян. На сегодня магистральная сеть готова передавать зимние объемы нагрузки на украинскую энергосистему.