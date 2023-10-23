россияне должны чувствовать, что такое удары по энергосистеме - Галущенко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что хотел бы проверить на прочность российскую энергосистему. Он считает, что россияне должны чувствовать, что такое удары по энергетической системе. Такое мнение он высказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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“А я бы хотел это проверить. Я бы хотел на это посмотреть на самом деле. Это сложно оценить, потому что нужно понимать масштаб повреждений. Но мне кажется, что они должны чувствовать, что такое удары по энергосистеме”, – ответил Галущенко на вопрос о прогнозах о прочности российской энергетической системы в случае, если их энергетические объекты будут поражены.
Дополнение
Энергетика Украины имеет несколько видов защиты от обстрелов россиян. На сегодня магистральная сеть готова передавать зимние объемы нагрузки на украинскую энергосистему.