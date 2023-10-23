росіяни мають відчувати, що таке удари по енергосистемі — Галущенко

Цитата

“А я би хотів це перевірити. Я б хотів на це подивитись насправді. Це складно оцінити, тому що потрібно розуміти масштаб пошкоджень. Але мені здається, що вони мають відчувати, що таке удари по енергосистемі”, – відповів Галущенко на питання щодо прогнозів про міцність російської енергетичної системи в разі, якщо їх енергетичні об’єкти будуть уражені.

Доповнення

Енергетика України має декілька видів захисту від обстрілів росіян. Станом на сьогодні магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на українську енергосистему.