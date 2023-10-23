росіяни мають відчувати, що таке удари по енергосистемі — Галущенко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що хотів би перевірити на міцність російську енергосистему. Він вважає, що росіяни мають відчувати, що таке удари по енергетичній системі. Таку думку він висловив в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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“А я би хотів це перевірити. Я б хотів на це подивитись насправді. Це складно оцінити, тому що потрібно розуміти масштаб пошкоджень. Але мені здається, що вони мають відчувати, що таке удари по енергосистемі”, – відповів Галущенко на питання щодо прогнозів про міцність російської енергетичної системи в разі, якщо їх енергетичні об’єкти будуть уражені.
Доповнення
Енергетика України має декілька видів захисту від обстрілів росіян. Станом на сьогодні магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на українську енергосистему.