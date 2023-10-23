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росіяни мають відчувати, що таке удари по енергосистемі — Галущенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що хотів би перевірити на міцність російську енергосистему. Він вважає, що росіяни мають відчувати, що таке удари по енергетичній системі. Таку думку він висловив в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

росіяни мають відчувати, що таке удари по енергосистемі — Галущенко

Цитата

“А я би хотів це перевірити. Я б хотів на це подивитись насправді. Це складно оцінити, тому що потрібно розуміти масштаб пошкоджень. Але мені здається, що вони мають відчувати, що таке удари по енергосистемі”, – відповів Галущенко на питання щодо прогнозів про міцність російської енергетичної системи в разі, якщо їх енергетичні об’єкти будуть уражені.

Доповнення

Енергетика України має декілька видів захисту від обстрілів росіян. Станом на сьогодні магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на українську енергосистему.

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