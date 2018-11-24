Россияне хотят проверить, были ли американцы на Луне
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В России хотят слетать на Луну, чтобы проверить, были ли там американцы. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил во время встречи с президентом Молдовы Игорь Додон, передает УНН.
"Мы такую задачу поставили: полететь проверить, были ли они там или нет. Они говорят, что были. Но мы проверим", - сказал Дмитрий Рогозин.
Ранее Рогозин заявил, что Россия планирует создать на Луне долгосрочную посещаемую базу для изучения спутника Земли с помощью роботов.
Добавим, что первая высадка на Луну состоялась 20 июля 1969 года. На поверхность спутника Земли ступили Нил Армстронг и Эдвин Олдрин.