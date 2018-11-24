Россияне хотят проверить, были ли американцы на Луне

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 101635 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 107368 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 143235 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139784 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134032 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127205 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 167215 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118006 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141585 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145384 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россияне хотят проверить, были ли американцы на Луне

Россияне хотят проверить, были ли американцы на Луне

Киев  •  УНН

 • 13507 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В России хотят слетать на Луну, чтобы проверить, были ли там американцы. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил во время встречи с президентом Молдовы Игорь Додон, передает УНН.

"Мы такую ​​задачу поставили: полететь проверить, были ли они там или нет. Они говорят, что были. Но мы проверим", - сказал Дмитрий Рогозин.

Ранее Рогозин заявил, что Россия планирует создать на Луне долгосрочную посещаемую базу для изучения спутника Земли с помощью роботов.

Добавим, что первая высадка на Луну состоялась 20 июля 1969 года. На поверхность спутника Земли ступили Нил Армстронг и Эдвин Олдрин.

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