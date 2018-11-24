Росіяни хочуть перевірити, чи були американці на Місяці

КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Росії хочуть злітати на Місяць, аби перевірити, чи були там американці. Про це глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив під час зустрічі з президентом Молдови Ігорем Додоном, передає УНН.