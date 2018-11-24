Росіяни хочуть перевірити, чи були американці на Місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Росії хочуть злітати на Місяць, аби перевірити, чи були там американці. Про це глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив під час зустрічі з президентом Молдови Ігорем Додоном, передає УНН.
“Ми таке завдання поставили: полетіти перевірити, були вони там чи не були. Вони кажуть, що були. Але ми перевіримо”, — сказав Дмитро Рогозін.
Раніше Рогозін заявив, що Росія планує створити на Місяці довгострокову відвідувану базу, для вивчення супутника Землі за допомогою роботів.
Додамо, що перша висадка на Місяць відбулась 20 липня 1969 року. На поверхню супутника Землі ступили Ніл Армстронг і Едвін Олдрін.