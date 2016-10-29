Россия обвинила США в опасном сближении боевых самолетов стран над Сирией

Должностные лица США накануне заявили, что российский самолет подлетел достаточно близко к боевому самолету из возглавляемой США коалиции.

По словам чиновников, инцидент, который произошел 17 октября, не был угрозой, а российский пилот просто потерял "контроль над ситуацией".

Однако генерал-майор Игорь Конашенков 29 октября отклонил это утверждение, заявив, что американский самолет неожиданно снизился 17 октября, когда произошел инцидент. Он сказал, что американский самолет находился на расстоянии около 500 метров от российского истребителя Су-35.

Российские и американские силы ведут коммуникацию во избежание возможных столкновений в Сирии.

Опасные сближения между российскими и американскими самолетами фиксировали и раньше. В прошлом месяце российский истребитель прошел в пределах 10 футов от американского самолета-разведчика над Черным морем.