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Росія звинуватила США у небезпечному зближенні бойових літаків країн над Сирією

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Представник міністерства оборони Росії звинуватив сили США у небезпечному зближенні літаків над Сирією раніше цього місяця, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Росія звинуватила США у небезпечному зближенні бойових літаків країн над Сирією

Посадові особи США напередодні заявили, що російський літак підлетів досить близько до бойового літака з очолюваної США коаліції.

За словами чиновників, інцидент, який стався 17 жовтня, не був погрозою, а російський пілот просто втратив "контроль над ситуацією".

Проте генерал-майор Ігор Конашенков 29 жовтня відхилив це твердження, заявивши, що американський літак несподівано знизився 17 жовтня, коли стався інцидент. Він сказав, що американський літак був на відстані близько 500 метрів від російського винищувача Су-35.

Російські та американські сили ведуть комунікацію для уникнення можливих зіткнень у Сирії.

Небезпечні зближення між російськими і американськими літаками фіксували й раніше. Минулого місяця російський винищувач пройшов в межах 10 футів від американського літака-розвідника над Чорним морем.

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