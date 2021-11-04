Россия остановила транзит угля из Казахстана в Украину - Герус
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Россия остановила транзит угля из Казахстана, который шел в Украину. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус, пишетУНН.
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“Российская Федерация остановила транзит угля из Казахстана, который шел в Украину. Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы", - написал Герус.
Детали
По его словам, технически блокировка происходит на уровне РЖД, которая не подтверждает проезд вагонов с углем из РФ.
Дополнение
На прошлой неделе Андрей Герус сообщил, что Российская Федерация с ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину.
На складах ТЭС и ТЭЦ, по состоянию на утро 25 октября, было накоплено в четыре раза меньше угля от плана. При этом профильное министерство уверяет: несмотря на отставание от графика Объединенная энергетическая система Украины работает стабильно, и более половины генерации на АЭС.