Россия остановила транзит угля из Казахстана в Украину - Герус

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“Российская Федерация остановила транзит угля из Казахстана, который шел в Украину. Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы", - написал Герус.

Детали

По его словам, технически блокировка происходит на уровне РЖД, которая не подтверждает проезд вагонов с углем из РФ.

Дополнение

На прошлой неделе Андрей Герус сообщил, что Российская Федерация с ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину.



На складах ТЭС и ТЭЦ, по состоянию на утро 25 октября, было накоплено в четыре раза меньше угля от плана. При этом профильное министерство уверяет: несмотря на отставание от графика Объединенная энергетическая система Украины работает стабильно, и более половины генерации на АЭС.