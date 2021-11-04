Росія зупинила транзит вугілля з Казахстану в Україну - Герус

Цитата

“Російська Федерація зупинила транзит вугілля із Казахстану, яке ішло в Україну. Всі відповідні поставки у листопаді заблоковані”, — написав Герус.

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За його словами, технічно блокування відбувається на рівні РЖД, яка не підтверджує проїзд вагонів із таким вугіллям через РФ.

Доповнення

Минулого тижня Андрій Герус повідомив, що Російська Федерація з листопада зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну.



На складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 25 жовтня було накопичено у чотири рази менше вугілля від плану. При цьому профільне міністерство запевняє: попри відставання від графіка Об’єднана енергетична система України працює стабільно, і понад половина генерації — на АЕС.