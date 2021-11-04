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Росія зупинила транзит вугілля з Казахстану в Україну - Герус

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Росія зупинила транзит вугілля із Казахстану, яке ішло в Україну. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат від "Слуги народу" Андрій Герус, пише УНН.

Росія зупинила транзит вугілля з Казахстану в Україну - Герус

Цитата

“Російська Федерація зупинила транзит вугілля із Казахстану, яке ішло в Україну. Всі відповідні поставки у листопаді заблоковані”, — написав Герус.

Деталі

За його словами, технічно блокування відбувається на рівні РЖД, яка не підтверджує проїзд вагонів із таким вугіллям через РФ.

Доповнення

Минулого тижня Андрій Герус повідомив, що Російська Федерація з листопада зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну.

На складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 25 жовтня було накопичено у чотири рази менше вугілля від плану. При цьому профільне міністерство запевняє: попри відставання від графіка Об’єднана енергетична система України працює стабільно, і понад половина генерації — на АЕС.

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