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Россия столкнется с "быстрыми и серьезными последствиями", если нападет на Украину - Байден

Россия столкнется с "быстрыми и серьезными последствиями", если нападет на Украину - Байден

Киев • УНН

 • 24664 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Президент Джо Байден заявил, что Россия столкнется с "быстрыми и серьезными последствиями" со стороны США и их союзников, если Москва нападет на Украину, но он также оставил путь дипломатии открытым, предложив возможность диалога. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Если Россия искренне намерена решить наши соответствующие проблемы безопасности через диалог, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут продолжать действовать добросовестно, — заявил Байден. — Если же Россия решит отказаться от дипломатии и нападет на Украину, Россия будет нести ответственность, и она столкнется с быстрыми и серьезными последствиями".

Дополнение

Россия отрицает наличие каких-либо планов вторжения, а президент Украины отрицает возможность неизбежного вторжения, отбрасывая ненужную панику.

Но встревоженные присутствием тысяч российских военнослужащих, сосредоточенных на границе с Украиной, Соединенные Штаты и их европейские партнеры угрожают применить широкие экономические санкции против Москвы, если она начнет атаку.

В понедельник Совет Безопасности ООН провел первое заседание в Нью-Йорке.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном во вторник.

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