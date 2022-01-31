Росія зіткнеться із "швидкими та серйозними наслідками", якщо нападе на Україну - Байден
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Президент Джо Байден заявив, що Росія зіткнеться зі "швидкими та серйозними наслідками" з боку США та їхніх союзників, якщо Москва нападе на Україну, але він також залишив шлях дипломатії відкритим, запропонувавши можливість діалогу. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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"Якщо Росія щиро має намір вирішити наші відповідні проблеми безпеки через діалог, Сполучені Штати, наші союзники та партнери продовжуватимуть діяти сумлінно, — заявив Байден. — Якщо натомість Росія вирішить відмовитися від дипломатії та нападе на Україну, Росія нестиме відповідальність, і вона зіткнеться зі швидкими та серйозними наслідками".
Доповнення
Росія заперечує наявність будь-яких планів вторгнення, а президент України заперечує можливість неминучого вторгнення, відкидаючи непотрібну паніку.
Але стривожені присутністю тисяч російських військовослужбовців, зосереджених на кордоні з Україною, Сполучені Штати та їхні європейські партнери погрожують застосувати широкі економічні санкції проти Москви, якщо вона почне атаку.
У понеділок Рада Безпеки ООН провела перше засідання у Нью-Йорку.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров проведе телефонні переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у вівторок.