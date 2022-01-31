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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Росія зіткнеться із "швидкими та серйозними наслідками", якщо нападе на Україну - Байден

Росія зіткнеться із "швидкими та серйозними наслідками", якщо нападе на Україну - Байден

Київ • УНН

 • 24666 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Президент Джо Байден заявив, що Росія зіткнеться зі "швидкими та серйозними наслідками" з боку США та їхніх союзників, якщо Москва нападе на Україну, але він також залишив шлях дипломатії відкритим, запропонувавши можливість діалогу. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Цитата

"Якщо Росія щиро має намір вирішити наші відповідні проблеми безпеки через діалог, Сполучені Штати, наші союзники та партнери продовжуватимуть діяти сумлінно, — заявив Байден. — Якщо натомість Росія вирішить відмовитися від дипломатії та нападе на Україну, Росія нестиме відповідальність, і вона зіткнеться зі швидкими та серйозними наслідками".

Доповнення

Росія заперечує наявність будь-яких планів вторгнення, а президент України заперечує можливість неминучого вторгнення, відкидаючи непотрібну паніку.

Але стривожені присутністю тисяч російських військовослужбовців, зосереджених на кордоні з Україною, Сполучені Штати та їхні європейські партнери погрожують застосувати широкі економічні санкції проти Москви, якщо вона почне атаку.

У понеділок Рада Безпеки ООН провела перше засідання у Нью-Йорку.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров проведе телефонні переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у вівторок.

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