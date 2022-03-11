Россия заявляет, что Китай отказался поставлять части для самолетов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Высокопоставленный российский чиновник заявил в четверг, что Китай отказался поддерживать Россию запчастями для самолетов, поскольку Россия пытается получить компоненты после жестких авиационных санкций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Начальник Департамента летной годности Федерального агентства воздушного транспорта Валерий Кудинов сообщил в четверг, что к концу февраля в российском реестре было около 70 самолетов.
По словам Кудинова, ситуацию с обслуживанием самолетов и импортом запчастей планируется решить, в том числе путем реэкспорта комплектующих.
Как цитирует ТАСС, Кудинов сказал: "Насколько мне известно. Китай отказался", добавив, что поиски будут продолжаться через другие страны, возможно, через Турцию или Индию. "Каждое предприятие будет вести переговоры самостоятельно", - добавил Кудинов.
Два крупнейших мировых производителя самолетов Boeing и Airbus, прекратили поставку компонентов для самолетов российским авиакомпаниям.
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