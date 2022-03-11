Россия заявляет, что Китай отказался поставлять части для самолетов

Детали

Начальник Департамента летной годности Федерального агентства воздушного транспорта Валерий Кудинов сообщил в четверг, что к концу февраля в российском реестре было около 70 самолетов.

По словам Кудинова, ситуацию с обслуживанием самолетов и импортом запчастей планируется решить, в том числе путем реэкспорта комплектующих.

Как цитирует ТАСС, Кудинов сказал: "Насколько мне известно. Китай отказался", добавив, что поиски будут продолжаться через другие страны, возможно, через Турцию или Индию. "Каждое предприятие будет вести переговоры самостоятельно", - добавил Кудинов.

Два крупнейших мировых производителя самолетов Boeing и Airbus, прекратили поставку компонентов для самолетов российским авиакомпаниям.

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