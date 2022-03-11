Росія заявляє, що Китай відмовився постачати частини для літаків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Високопоставлений російський чиновник заявив у четвер, що Китай відмовився підтримувати Росію запчастинами для літаків, оскільки Росія намагається отримати компоненти після жорстких авіаційних санкцій. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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Начальник Департаменту льотної придатності Федерального агентства повітряного транспорту Валерій Кудінов повідомив у четвер, що до кінця лютого в російському реєстрі було близько 70 літаків, передає російське державне інформаційне агентство ТАСС.
За словами Кудінова, ситуацію з обслуговуванням літаків та імпортом запчастин планується вирішити, в тому числі шляхом реекспорту комплектуючих, повідомляє ТАСС.
Як цитує ТАСС, Кудінов сказав: «Наскільки мені відомо… Китай відмовився», додавши, що пошуки триватимуть через інші країни, можливо, через Туреччину чи Індію. «Кожне підприємство буде вести переговори самостійно», – додав Кудінов.
Два найбільших світових виробника літаків, Boeing і Airbus, припинили постачання компонентів для літаків російським авіакомпаніям.
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