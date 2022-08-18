россия заявила, что применение ядерного оружия возможно только при "чрезвычайных обстоятельствах"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Министерство иностранных дел россии заявило в четверг, что Москва будет использовать свой ядерный арсенал только в «чрезвычайных обстоятельствах» и что она не заинтересована в прямой конфронтации с НАТО и США. Об этом УНН пишет ссылаясь на росСМИ.
Детали
Выступая на брифинге в четверг, официальный представитель мид иван нечаев заявил, что ядерное оружие будет применяться исключительно как «ответная мера».
«Российская военная доктрина допускает ядерный ответ только в ответ на угрозу массового уничтожения или когда под угрозой само существование государства», - сказал он.
«То есть применение ядерного арсенала возможно только в рамках ответа на нападение с целью самообороны и только в чрезвычайных ситуациях».
Добавим
Министр обороны россии заявил во вторник, что у Москвы нет необходимости применять ядерное оружие во время военной кампании в Украине, назвав предположение СМИ о том, что Москва может применить ядерное или химическое оружие «абсолютной ложью».