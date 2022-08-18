росія заявила, що застосування ядерної зброї можливе лише за "надзвичайних обставин"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ росії заявило у четвер, що Москва використовуватиме свій ядерний арсенал лише в «надзвичайних обставинах» і що вона не зацікавлена у прямій конфронтації з НАТО та США. Про це УНН пише посилаючись на росЗМІ.
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Виступаючи на брифінгу в четвер, офіційний представник мзс іван нечаєв заявив, що ядерна зброя застосовуватиметься виключно як «захід у відповідь».
«Російська військова доктрина допускає ядерну відповідь тільки у відповідь на загрозу масового знищення або коли під загрозою саме існування держави», - сказав він.
«Тобто застосування ядерного арсеналу можливе тільки в рамках відповіді на напад з метою самооборони і тільки в надзвичайних ситуаціях».
Додамо
Міністр оборони росії заявив у вівторок, що у Москви немає необхідності застосовувати ядерну зброю під час військової кампанії в Україні, назвавши припущення ЗМІ про те, що Москва може застосувати ядерну або хімічну зброю «абсолютною брехнею».