Россия нанесла удары по сирийскому Идлиб
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. ВКС России нанесли удары по селу Хамбушия, что находится в сирийской провинции Идлиб, передает УНН со ссылкой на Анадолу.
Отмечается, что в результате атаки погибли три человека, в то время восемь человек получили ранения, сейчас их уже доставили в полевые госпитали.
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Также сообщается, что военные режима президента Башара Асада совершили ракетно-минометный обстрел села в окрестностях провинций Лазкие и Идлиб.
Как сообщал УНН, в Турции сообщили, что тесты подтвердили использование смертельного нервно-паралитического зарина в вероятной химической атаке на северо-западе Сирии, в результате которой погибли десятки людей на прошлой неделе.