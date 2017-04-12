Росія завдала ударів по сирійському Ідлібу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. ВКС Росії завдали ударів по селу Хамбушія, що знаходиться в сирійській провінції Ідліб, передає УНН з посиланням на Анадолу.
Зазначається, що в результаті атаки загинули три людини, тим часом вісім осіб зазнали поранень, зараз їх вже доставили до польових шпиталів.
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Також повідомляється, що військові режиму президента Башара Асада здійснили ракетно-мінометний обстріл села на околицях провінцій Лазкіє та Ідліб.
Як повідомляв УНН, у Туреччині повідомили, що тести підтвердили використання смертельного нервово-паралітичного зарину в ймовірній хімічній атаці на північному заході Сирії, в результаті якої загинули десятки людей минулого тижня.