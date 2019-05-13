Россия запустила в оккупированный Крым круизный лайнер "Князь Владимир"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 52126 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 78666 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 94907 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101209 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124696 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112082 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138104 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144706 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130171 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130221 просмотра

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Россия запустила в оккупированный Крым круизный лайнер "Князь Владимир"

Россия запустила в оккупированный Крым круизный лайнер "Князь Владимир"

Киев  •  УНН

 • 9016 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. На лайнере “Князь Владимир” вечером в Крым 12 мая отправились 350 пассажиров. Об этом сообщают крымские СМИ со ссылкой на со ссылкой на представителя компании “Черноморские круизы” Ольгу Камчатову, передаэ УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.

“Днем в морском порту Сочи была праздничная программа с концертом, розыгрышем призов. Главный приз — круиз — выиграла молодая семья с двумя детьми из Уфы. Завершился праздник красочным фейерверком, и лайнер вышел в море. Уже завтра он будет в Новороссийске. В субботу лайнер вернется в Сочи, а в воскресенье отправится в новый рейс. И так до 19 октября”, — цитирует Камчатову местное агентство.

В сообщении сказано, что пассажирами лайнера “Князь Владимир” в текущем сезоне станут около девяти тысяч пассажиров.

“Круизный лайнер „Князь Владимир“ с более чем 350 пассажирами на борту откроет регулярное пассажирское сообщение по круизной линии Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь. Лайнер „Князь Владимир“ в 2019 году на круизной линии проработает до 19 октября и совершит 23 рейса. На данный момент реализовано более трех тысяч путевок”, — цитирует СМИ сообщение компании.

Напоминаем, Аксенов заявил, что украинцы посещают аннексирован Крым “чаще других иностранных туристов”.

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