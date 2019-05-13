Росія запустила до окупованого Криму круізний лайнер "Князь Володимир"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. На лайнері “Князь Володимир” увечері до анексованого Криму 12 травня вирушили 350 пасажирів. Про це повідомляють кримські ЗМІ з посиланням на з посиланням на представника компанії “Чорноморські круїзи” Ольгу Камчатову, передаэ УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.
“Днем в морському порту Сочі була святкова програма з концертом, розіграшем призів. Головний приз — круїз — виграла молода сім’я з двома дітьми з Уфи. Завершилося свято яскравим феєрверком, і лайнер вийшов в море. Уже завтра він буде в Новоросійську. У суботу лайнер повернеться в Сочі, а в неділю відправиться в новий рейс. І так до 19 жовтня”, — цитує Камчатову місцеве агентство.
У повідомленні сказано, що пасажирами лайнера “Князь Володимир” в поточному сезоні стануть близько дев’яти тисяч пасажирів.
“Круїзний лайнер „Князь Володимир“ з більш ніж 350 пасажирами на борту відкриє регулярне пасажирське сполучення по круїзної лінії Сочі-Новоросійськ-Ялта-Севастополь. Лайнер „Князь Володимир“ в 2019 році на круїзній лінії пропрацює до 19 жовтня і зробить 23 рейси. На даний момент реалізовано понад три тисячі путівок”, — цитує ЗМІ повідомлення компанії.
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