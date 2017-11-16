Россия предложила компромисс по "долгу Януковича"

Он заявил, что Москва не раз говорила, что готова к обсуждению вариантов внесудебного урегулирования долга. Сейчас такие переговоры идут через посредников.

При этом С.Сторчак отказался комментировать ход этих переговоров.

"Чисто теоретически это могут быть и деньги, и ценные бумаги какого-то другого суверена, который готов взять на себя требования на Украину в силу своего особого отношения с Украиной, мог бы быстрее продвинуться в поисках какого-то компромиссного решения. Все-таки нагрузка, связанная с возвратом трех с лишним миллиардов долларов, существенная нагрузка на любой бюджет. Мы это хорошо понимаем", - заявил он.

Правительство Украины в 2013 году постановило осуществить государственные внешние заимствования путем выпуска облигаций внешнего государственного займа на сумму 3 млрд долларов с погашением 20 декабря 2015-го, которые выкупила Россия.

В июле Высокий суд Лондона не признал обоснованность аргументов Украины по делу о "долге Януковича". Минфин Украины обжаловал решение Лондонского суда по "долга Януковича".