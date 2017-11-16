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Росія запропонувала компроміс щодо "боргу Януковича"

Росія запропонувала компроміс щодо "боргу Януковича"

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Компроміс щодо боргу в 3 мільярди доларів, отримані в грудні 2013 року українським урядом від РФ, які називають "боргом Януковича", можливий, якщо інша країна викупить його у Росії. Про це заявив заступник голови мінфіну РФ Сергій Сторчак, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

Він заявив, що Москва неодноразова казала, що готова до обговорення варіантів позасудового врегулювання боргу. Зараз такі переговори йдуть через посередників.

При цьому С.Сторчак відмовився коментувати хід цих переговорів.

"Чисто теоретично це можуть бути і гроші, і цінні папери якогось іншого суверена, який готовий взяти на себе вимоги на Україну в силу своїх особливих відносин з Україною, міг би швидше просунутися в пошуках якогось компромісного рішення. Все-таки навантаження, пов'язане з поверненням трьох з гаком мільярдів доларів, істотне навантаження на будь-який бюджет. Ми це добре розуміємо", - заявив він.

Уряд України в 2013 році постановив здійснити державні зовнішні запозичення шляхом випуску облігацій зовнішньої державної позики на суму 3 млрд доларів з погашенням 20 грудня 2015-го, які викупила Росія.

У липні Високий суд Лондона не визнав обґрунтованість аргументів України у справі про "борг Януковича". Мінфін України оскаржив рішення Лондонського суду щодо "боргу Януковича".

Українські Національні Новини

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