Россия закрыла небо вдоль границы Украины

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"Россия издала NOTAM гражданской авиации, что закрывает почти всё воздушное пространство Восточной Украины вблизи границы с Россией. Пока нет ограничений или время окончания", - говорится в сообщении.

Добавим

Этот NOTAM был издан еще 22 февраля, который действует только в определенных уровнях полета по определенным маршрутам. То есть Россия не полностью закрыла небо вдоль украинской границы, а лишь ограничила полеты в этой части.

Напомним

Зеленский:руководство России одобрило шаг вперед для своих войск вдоль украинских границ.