Россия закрыла небо вдоль границы Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Российская Федерация закрыла небо вдоль восточной границы Украины. Об этом сообщает OSINTdefender на своей странице в Twitter, передает УНН.
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"Россия издала NOTAM гражданской авиации, что закрывает почти всё воздушное пространство Восточной Украины вблизи границы с Россией. Пока нет ограничений или время окончания", - говорится в сообщении.
Добавим
Этот NOTAM был издан еще 22 февраля, который действует только в определенных уровнях полета по определенным маршрутам. То есть Россия не полностью закрыла небо вдоль украинской границы, а лишь ограничила полеты в этой части.
Напомним
Зеленский:руководство России одобрило шаг вперед для своих войск вдоль украинских границ.