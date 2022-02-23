Зеленський: керівництво Росії схвалило крок уперед для своїх військ вздовж українських кордонів

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Президент у своєму відеозверненні звернувся до росіян, і нагадав, що Україну з Росією поділяють понад дві тисячі кілометрів загального кордону, вздовж якого стоять війська.

"Нас із вами (російськими громадянами - ред.) поділяють понад дві тисячі кілометрів загального кордону. Вздовж неї сьогодні стоять ваші війська, майже двісті тисяч солдатів. Тисячі бойових машин. Ваше керівництво схвалило їх крок уперед. На територію іншої країни. І цей крок може стати початком великої війни на Європейському континенті", – заявив Зеленський.

Деталі

Президент зазначив, що причиною російського вторгнення може стати будь-яка провокація, і "будь-який спалах може спалити все".

“Вам кажуть, що це полум'я принесе визволення народу України. Але український народ вільний. Він пам'ятає своє минуле, і сам будує своє майбутнє. Будує – а не руйнує, як розповідають вам щодня по телевізору. Україна у ваших новинах та Україна в реальному житті – це дві абсолютно різні країни… Вам кажуть, що ми нацисти. Але хіба може підтримувати нацизм народ, який за перемогу над нацизмом віддав понад 8 млн. життів”, - заявив президент.

Зеленський зазначив, що "сусіди завжди збагачують культури один одного, однак це не робить їх єдиним цілим".

Ми різні, але це не привід бути ворогами. Ми самі хочемо визначати та будувати свою історію - мирно, спокійно, чесно”, - заявив президент.

Додамо

З сьогоднішнього дня та до 25 березня на території України, крім Луганської та Донецької областей, починає діяти надзвичайний стан.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилося, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися "у будь-який час".

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій підтримки миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення глави Кремля від 21 лютого, заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.