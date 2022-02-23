В Украине начало действовать чрезвычайное положение
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. С сегодняшнего дня и до 25 марта на територии Украины, кроме Луганской и Донецкой областей, начинает действовать чрезвычайное положение, об этом сообщает УНН.
Детали
Соответствующее решение поддержали 335 народных депутатов. Согласно указу, который поддержал Совет, чрезвычайное положение вводится по всей территории Украины (кроме Луганской и Донецкой областей, а также временно оккупированного Крыма) с 00 часов 00 минут 24 февраля сроком на 30 суток.
Добавим
В МВД Украины объяснили какие меры будут приняты органами системы управления в условиях правового режима чрезвычайного положения, а также нарушение или невыполнение требований, которые влекут за собой вставленую законом ответственность.