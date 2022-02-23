В Україні почав діяти надзвичайний стан
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Від сьогодні і до 25 березня на території України, окрім Луганської та Донецької областей, починає діяти надзвичайний стан, про це повідомляє УНН.
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Відповідне рішення підтримали 335 народних депутатів. Згідно з указом, який підтримала Рада, надзвичайний стан запроваджується по всій території України (окрім Луганської та Донецької областей, а також тимчасово окупованого Криму) з 00 годин 00 хвилин 24 лютого строком на 30 діб.
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У МВС України пояснили які заходи будуть вжиті органами системи управління в умовах правового режиму надзвичайного стану, а також порушення або невиконання вимог, які тягнуть за собою вставновлену законом відповідальність.