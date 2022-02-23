Зеленский: руководство России одобрило шаг вперед для своих войск вдоль украинских границ

Цитата

Президент в своем видеообращении обратился к россиянам, и напомнил, что Украину с Россией разделяют свыше две тысячи километров общей границы, вдоль которого стоят войска.

"Нас с вами (российскими гражданами - ред.) разделяют более двух тысяч километров общей границы. Вдоль нее стоят ваши войска, почти двести тысяч солдат. Тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед. На территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на Европейском континенте", - заявил Зеленский.

Детали

Президент отметил, что причиной российского вторжения может стать любая провокация, и "любая вспышка может сжечь все".

"Вам говорят, что это пламя принесет освобождение народу Украины. Но украинский народ свободен. Он помнит свое прошлое, и сам строит свое будущее. Строит - а не разрушает, как рассказывают вам каждый день по телевизору. Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни - это две абсолютно разные страны. Вам говорят, что мы нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал более 8 млн. жизней”, - заявил президент.

Зеленский отметил, что "соседи всегда обогащают культуры друг друга, однако это не делает их единым целым".

Мы разные, но это не повод быть врагами. Мы сами хотим определять и строить свою историю - мирно, спокойно, честно”, - заявил президент.

Добавим

С сегодняшнего дня и до 25 марта на территории Украины, кроме Луганской и Донецкой областей, начинает действовать чрезвычайное положение.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Беспокойство усилилось, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что "российское вторжение в Украину может произойти в любое время".

21 Февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций поддержания мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля, заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.