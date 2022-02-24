Росія закрила небо вздовж кордону України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Російська Федерація закрила небо вздовж східного кордону України. Про це повідомляє OSINTdefender на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
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"Росія видала NOTAM цивільної авіації, що закриває майже весь повітряний простір Східної України поблизу кордону з Росією. Наразі немає обмежень або час закінчення", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Цей NOTAM був виданий ще 22 лютого, який діє на певних рівнях польоту за певними маршрутами. Тобто Росія не повністю закрила небо вздовж українського кордону, а лише обмежила польоти в цій частині.
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