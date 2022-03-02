Россия с 4 марта планирует ввести военное положение - Данилов

Цитата

"Это данные нашей разведки, что с 4 марта РФ имеет желание ввести военное положение в своей стране. Я хочу посмотреть как на это будет реагировать Москва, Санкт-Петербург, другие города, где больше интеллигенции, которая понимает, что происходит вообще на территории РФ", - сказал Данилов.

Добавим

По словам секретаря СНБО, на сегодня "если у президента РФ Владимира Путина не хватает пушечного мяса, то он может брать тех детей, которых будут призывать в армию, для того, чтобы отправлять сюда, чтобы они попадали в нашу мясорубку".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вторжение в Украину: на сегодня РФ не имеет контакта с 8000 своих военных - Данилов

"Я не понимаю, зачем он это делает. Более того, я могу сказать, что подавляющее большинство сотрудников российских компаний, россиян, те которые занимают высокие должности, - не понимают вообще логику в последнее время, которая есть у Путина", - резюмировал Данилов.

Также стоит отметить, что о возможности введения военного положения в РФ сообщал и советник главы ОП Михаил Подоляк.

"4 марта обе палаты российского парламента соберутся на экстренное внеочередное заседание. На повестке, как я понимаю, превентивное введение военного положения в РФ", - написал он в Twitter.

Ранее

Российское Министерство обороны впервые за время войны официально признало, что армия оккупантов несет значительные потери и назвало цифры — 498 погибших и 1 597 раненых.

Как сообщили в Минобороны Украины, потери врага за 6 дней войны: личного состава - 5840 человек, самолетов - 30, вертолетов - 31, танков ‒ до 211.