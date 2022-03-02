Росія з 4 березня планує запровадити воєнний стан - Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. За даними нашої розвідки, з 4 березня РФ має бажання ввести воєнний стан у свої країні. Про це під час телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов і додав, що хоче подивитися, як на це буде реагувати Москва та Санкт-Петербург, передає УНН.
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"Це дані нашої розвідки, що з 4 березня РФ має бажання ввести воєнний стан в свої країні. Я хочу подивитися як на це буде реагувати Москва, Санкт-Петербург, інші міста, де більше інтелігенції, яка розуміє, що відбувається взагалі на території РФ", - сказав Данілов.
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За словами секретаря РНБО, на сьогодні, "якщо у президента РФ Володимира Путіна не вистачає пушечного м’яса, то він може брати тих дітей, яких будуть призивати в армію, для того, щоб відправляти сюди, шоб вони попадали в нашу м’ясорубку".
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"Я не розумію, нащо він це робить. Більш того, я можу сказати, що переважна більшість співробітників російських компаній, росіян, ті які займають високі посади, – не розуміють взагалі логіку останнім часом, яка є у Путіна", - резюмував Данілов.
Також варто зазначити, що про можливість запровадження воєнного стану в РФ повідомляв і радник глави ОП Михайло Подоляк.
"4 березня обидві палати російського парламенту зберуться на екстрене позачергове засідання. На порядку, як я розумію, превентивне запровадження воєнного стану в РФ", - написав він у Twitter.
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