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Росія з 4 березня планує запровадити воєнний стан - Данілов

Росія з 4 березня планує запровадити воєнний стан - Данілов

Київ • УНН

 • 289228 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. За даними нашої розвідки, з 4 березня РФ має бажання ввести воєнний стан у свої країні. Про це під час телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов і додав, що хоче подивитися, як на це буде реагувати Москва та Санкт-Петербург, передає УНН.

Цитата

"Це дані нашої розвідки, що з 4 березня РФ має бажання ввести воєнний стан в свої країні. Я хочу подивитися як на це буде реагувати Москва, Санкт-Петербург, інші міста, де більше інтелігенції, яка розуміє, що відбувається взагалі на території РФ", - сказав Данілов.

Додамо

За словами секретаря РНБО, на сьогодні, "якщо у президента РФ Володимира Путіна не вистачає пушечного м’яса, то він може брати тих дітей, яких будуть призивати в армію, для того, щоб відправляти сюди, шоб вони попадали в нашу м’ясорубку".

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"Я не розумію, нащо він це робить. Більш того, я можу сказати, що переважна більшість співробітників російських компаній, росіян, ті які займають високі посади, – не розуміють взагалі логіку останнім часом, яка є у Путіна", - резюмував Данілов.

Також варто зазначити, що про можливість запровадження воєнного стану в РФ повідомляв і радник глави ОП Михайло Подоляк.

"4 березня обидві палати російського парламенту зберуться на екстрене позачергове засідання. На порядку, як я розумію, превентивне запровадження воєнного стану в РФ", - написав він у Twitter.

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Російське міністерство оборони вперше за час війни офіційно визнало, що армія окупантів зазнає значних втрат і назвало цифри — 498 загиблих та 1 597 поранених.

Як повідомили у Міноборони України, втрати ворога за 6 днів війни: особового складу - 5840 осіб, літаків – 30, гелікоптерів – 31, танків ‒ до 211.

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