Росія з 4 березня планує запровадити воєнний стан - Данілов

КИЇВ. 2 березня. УНН. За даними нашої розвідки, з 4 березня РФ має бажання ввести воєнний стан у свої країні. Про це під час телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов і додав, що хоче подивитися, як на це буде реагувати Москва та Санкт-Петербург, передає УНН.